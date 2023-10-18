У Запоріжжі з-під завалів будинку врятували постраждалого

Евакуація постраждалого, якого знайшли під завалами. Фото ДСНС

Російська ракета у Запоріжжі зруйнувала під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи, одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

Джерело: ДСНС та МВС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло дві людини, ще троє травмовані. Внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам".

Реклама:

фото ДСНС

Деталі: МВС опублікувало відео порятунку постраждалого.

Кадри порятунку постраждалого з-під завалів будинку у Запоріжжі, де російська ракета зруйнувала під’їзд. Відео з Telegram МВС pic.twitter.com/XoRgKKj3Do — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 18, 2023

Ще 50 мешканців будинку евакуювали.

ВІДЕО ДНЯ

фото ДСНС

З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.

фото ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Передісторія: