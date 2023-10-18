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У Запоріжжі з-під завалів будинку врятували постраждалого

Ірина БалачукСереда, 18 жовтня 2023, 07:49
У Запоріжжі з-під завалів будинку врятували постраждалого
Евакуація постраждалого, якого знайшли під завалами. Фото ДСНС

Російська ракета у Запоріжжі зруйнувала під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи, одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

Джерело: ДСНС та МВС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло дві людини, ще троє травмовані. Внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам". 

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фото ДСНС

Деталі: МВС опублікувало відео порятунку постраждалого.

Ще 50 мешканців будинку евакуювали. 

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фото ДСНС 

З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС. 

 
фото ДСНС 

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
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