Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожье из-под завалов дома спасли пострадавшего

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 07:49
В Запорожье из-под завалов дома спасли пострадавшего
Эвакуация пострадавшего, которого нашли под завалами. Фото ГСЧС

Российская ракета в Запорожье разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи, одного человека удалось спасти из-под завалов.

Источник: ГСЧС и МВД в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате ракетной атаки в Запорожье погибли два человека, еще трое травмированы. В результате очередного ракетного обстрела был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и волонтерами спасли мужчину и передали медикам". 

Реклама:
 
фото ГСЧС

Детали: МВД опубликовало видео спасения пострадавшего.

Еще 50 жителей дома эвакуировали. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото ГСЧС

С пострадавшими на месте работают психологи ГСЧС. 

 
фото ГСЧС

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Предыстория: 

Темы: Запорожьеракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Запорожье
Враг нанес 6 ракетных ударов по Запорожью: попал в многоэтажку, есть погибшие
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Россияне ударили ракетой по Запорожскому району
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: