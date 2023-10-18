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В Запорожье из-под завалов дома спасли пострадавшего

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 07:49
В Запорожье из-под завалов дома спасли пострадавшего
Эвакуация пострадавшего, которого нашли под завалами. Фото ГСЧС

Российская ракета в Запорожье разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи, одного человека удалось спасти из-под завалов.

Источник: ГСЧС и МВД в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате ракетной атаки в Запорожье погибли два человека, еще трое травмированы. В результате очередного ракетного обстрела был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и волонтерами спасли мужчину и передали медикам". 

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фото ГСЧС

Детали: МВД опубликовало видео спасения пострадавшего.

Еще 50 жителей дома эвакуировали. 

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фото ГСЧС

С пострадавшими на месте работают психологи ГСЧС. 

 
фото ГСЧС

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Темы: Запорожьеракетный ударвойна
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