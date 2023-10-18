В Запорожье из-под завалов дома спасли пострадавшего
Российская ракета в Запорожье разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи, одного человека удалось спасти из-под завалов.
Источник: ГСЧС и МВД в Telegram
Дословно ГСЧС: "В результате ракетной атаки в Запорожье погибли два человека, еще трое травмированы. В результате очередного ракетного обстрела был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и волонтерами спасли мужчину и передали медикам".
Детали: МВД опубликовало видео спасения пострадавшего.
Кадри порятунку постраждалого з-під завалів будинку у Запоріжжі, де російська ракета зруйнувала під’їзд. Відео з Telegram МВС pic.twitter.com/XoRgKKj3Do— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 18, 2023
Еще 50 жителей дома эвакуировали.
С пострадавшими на месте работают психологи ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Предыстория:
- Ночью 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, попали в многоэтажный дом. Сообщалось, что есть погибшие и раненые.