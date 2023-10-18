Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін і Сі провели тривалі переговори

Олена РощінаСереда, 18 жовтня 2023, 10:35
Путін і Сі провели тривалі переговори
Володимир Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні, скриншот із відео Кремля

У Пекіні пройшли переговори російського диктатора Володимира Путіна і його китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Джерело: РИА Новости, ТАСС і Telegram Кремля

Деталі: Спершу Путін виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", а потім почалися переговори з китайським лідером.

Реклама:

Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що Путін і Сі продовжили переговори у вузькому складі, потім – віч-на-віч.

На початку зустрічі делегацій Володимир Путін заявив, що в нинішніх умовах затребувана тісна зовнішньополітична координація, Росія і Китай саме так і вибудовують співпрацю. 

Він додав, що за розрахунками рік до року планка в $200 млрд товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано. 

ВІДЕО ДНЯ

Сі Цзіньпін заявив, що РФ і КНР неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери Росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу.

Як передають російські пропагандисти слова Сі, Пекін готовий працювати з Росією "для захисту міжнародної справедливості".

Оновлення: Путін залишив Будинок народних зборів у Пекіні після російсько-китайських переговорів приблизно через 2,5 години після їх початку (о 10 ранку за Москвою), повідомили РИА Новости.

УП, оновлено від 08:57
Теми: ПутінСі ЦзіньпінКитайРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Путін
Орбан назвав війну проти України "воєнною операцією", коли говорив з Путіним
Президент Сербії розповів про "коротку" розмову з Путіним у Пекіні
Путін вперше за понад рік зустрівся з лідером країни ЄС
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: