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Путін і Сі провели тривалі переговори

Олена РощінаСереда, 18 жовтня 2023, 10:35
Путін і Сі провели тривалі переговори
Володимир Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні, скриншот із відео Кремля

У Пекіні пройшли переговори російського диктатора Володимира Путіна і його китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Джерело: РИА Новости, ТАСС і Telegram Кремля

Деталі: Спершу Путін виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", а потім почалися переговори з китайським лідером.

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Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що Путін і Сі продовжили переговори у вузькому складі, потім – віч-на-віч.

На початку зустрічі делегацій Володимир Путін заявив, що в нинішніх умовах затребувана тісна зовнішньополітична координація, Росія і Китай саме так і вибудовують співпрацю. 

Він додав, що за розрахунками рік до року планка в $200 млрд товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано. 

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Сі Цзіньпін заявив, що РФ і КНР неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери Росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу.

Як передають російські пропагандисти слова Сі, Пекін готовий працювати з Росією "для захисту міжнародної справедливості".

Оновлення: Путін залишив Будинок народних зборів у Пекіні після російсько-китайських переговорів приблизно через 2,5 години після їх початку (о 10 ранку за Москвою), повідомили РИА Новости.

УП, оновлено від 08:57
Теми: ПутінСі ЦзіньпінКитайРосія
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