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Путин и Си провели длительные переговоры

Елена РощинаСреда, 18 октября 2023, 10:35
Путин и Си провели длительные переговоры
Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином в Пекине, скриншот с видео Кремля

В Пекине прошли переговоры российского диктатора Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

Источник: РИА НовостиТАСС и Telegram Кремля

Детали: Сперва Путин выступил на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", а потом начались переговоры с китайским лидером. 

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин и Си продолжили переговоры в узком составе, затем – с глазу на глаз.

В начале встречи делегаций Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях востребована тесная внешнеполитическая координация, Россия и Китай именно так и выстраивают сотрудничество. 

Он добавил, что по расчетам год к году планка в $200 млрд товарооборота уже есть, и по календарному году этот показатель точно будет преодолен. 

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Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают плотное стратегическое взаимодействие. Он также сказал, что лидеры России и Китая наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу.

Как передают российские пропагандисты слова Си, Пекин готов работать с Россией "для защиты международной справедливости".

Обновление: Путин покинул Дом народных собраний в Пекине после российско-китайских переговоров приблизительно через 2,5 часа после их начала (в 10 утра по Москве), сообщили РИА Новости.

УП, обновлено от 08:57
Темы: ПутинСи ЦзиньпинКитайРосcия
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