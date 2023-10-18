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Росіяни випустили керовані авіабомби по Херсонщині: 2 загиблих − ОВА

Ірина БалачукСереда, 18 жовтня 2023, 12:44
Росіяни випустили керовані авіабомби по Херсонщині: 2 загиблих − ОВА
Рятувальник працює на місці російського удару по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 18 жовтня російські війська ударили по Херсонській області керованими авіабомбами, уночі загарбники убили чоловіка і жінку. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах".

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Деталі: Голова ОВА додав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Прокудін також повідомив, що у результаті нічної атаки окупанти вбили 63-річного чоловіка у Новобериславі та поранили жінку в Благовіщенському.

Оновлено від 12:44: Пізніше Прокудін повідомив, що жінка, яка отримала травми через ворожий обстріл, померла в лікарні.

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У 69-річної мешканки Благовіщенського діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму, проникаюче осколкове поранення черевної порожнини, осколкове поранення лівого стегна. Постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані.

"З ночі медики боролися за її життя. Але травми виявилися надто тяжкими. Щойно стало відомо про смерть жінки. Щирі співчуття родині загиблої", − підсумував Прокудін.

Теми: Херсонська областьвійна
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