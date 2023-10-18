Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонской области: 2 погибших − ОВА

Спасатель работает на месте российского удара по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 18 октября российские войска ударили по Херсонской области управляемыми авиабомбами, ночью захватчики убили мужчину и женщину.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине. Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам".

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Детали: Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Прокудин добавил, что в результате ночной атаки оккупанты убили 63-летнего мужчину в Новобериславе и ранили женщину в Благовещенском.

Обновлено от 12:44: Позже Прокудин сообщил, что женщина, которая получила травмы из-за вражеского обстрела, умерла в больнице.

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У 69-летней жительницы Благовещенского диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, акубаротравму, проникающее осколочное ранение брюшной полости, осколочное ранение левого бедра. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

"С ночи медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. Только что стало известно о смерти женщины. Искренние соболезнования семье погибшей", − подытожил Прокудин.