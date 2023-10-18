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Британська розвідка, як і ISW, вважає малоймовірним прорив росіян до Куп'янська й Лиману

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 09:47
Британська розвідка, як і ISW, вважає малоймовірним прорив росіян до Куп'янська й Лиману
Куп'янськ і Лиман на карті DeepState map

Розвідка Великої Британії зазначає, що протягом останніх двох тижнів окупаційні війська РФ наростили наступальну активність на напрямку Куп'янськ-Лиман, але значний оперативний прорив російської армії там є малоймовірним.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії за 18 жовтня, який цитує "Європейська правда"

Деталі: За даними британської розвідки, на вказаному напрямку російські окупанти посилили обстріли, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій і 1-ї гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом.

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У розвідці припускають, що ця активність є частиною триваючого російського наступу, який ведеться на кількох напрямках на сході України.

Метою російських окупантів на напрямку Куп'янськ-Лиман, як зазначили у відомстві, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

Дослівно розвідка Британії: "За останні місяці ЗС РФ наростили бойовий потенціал на напрямку Куп'янськ-Лиман. Однак українські війська зберігають тут значну оборонну присутність, і малоймовірно, що сухопутним військам РФ вдасться досягти значного оперативного прориву".

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Цьому передувало: Інститут вивчення війни (ISW) в аналізі за 6 жовтня вказував на відновлення наступальних операцій окупантів у районі Куп'янська, але не бачив можливості успіху "деградованих елементів" російських сил, які діють на цьому напрямку.

Теми: війнаХарківська областьрозвідка
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