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Британская разведка, как и ISW, считает маловероятным прорыв россиян к Купянску и Лиману

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 09:47
Британская разведка, как и ISW, считает маловероятным прорыв россиян к Купянску и Лиману
Купянск и Лиман на карте DeepState map

Разведка Великобритании отмечает, что в течение последних двух недель оккупационные войска РФ нарастили наступательную активность на направлении Купянск-Лиман, но значительный оперативный прорыв российской армии там маловероятен.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 18 октября, который цитирует "Европейская правда"

Детали: По данным британской разведки, на указанном направлении российские оккупанты усилили обстрелы, а подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии осуществляли атаки, но с ограниченным успехом.

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В разведке полагают, что эта активность является частью продолжающегося российского наступления, которое ведется на нескольких направлениях на востоке Украины.

Целью российских оккупантов на направлении Купянск-Лиман, как отметили в ведомстве, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

Дословно разведка Британии: "За последние месяцы ВС РФ нарастили боевой потенциал на направлении Купянск-Лиман. Однако украинские войска сохраняют здесь значительное оборонительное присутствие, и маловероятно, что сухопутным войскам РФ удастся достичь значительного оперативного прорыва".

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Этому предшествовало: Институт изучения войны (ISW) в анализе за 6 октября указывал на возобновление наступательных операций оккупантов в районе Купянска, но не видел возможности успеха "деградированных элементов" российских сил, действующих на этом направлении.

Темы: войнаХарьковская областьразведка
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