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Нові переговори щодо "Формули миру" Зеленського відбудуться в Європі – джерела

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 10:39
Нові переговори щодо Формули миру Зеленського відбудуться в Європі – джерела
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Україна та країни-партнери погодили наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел

Деталі: Це буде третя зустріч радників, основна задача яких – домовитися про проведення "Саміту миру" або іншої події у багатосторонньому форматі, що має схвалити "формулу миру" на основі українських пропозицій. Перша зустріч відбулася у Копенгагені (Данія) в червні, друга – у Джидді (Саудівська Аравія) у серпні.  

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"(Глава Офісу президента) Андрій Єрмак наразі планує нову зустріч радників з нацбезпеки та політичних радників на Мальті", – підтвердило у відповідь на запит ЄП одне з джерел.

Ще одне джерело також підтвердило досягнення домовленості щодо проведення переговорів на території Мальти, тобто держави ЄС. Зустріч буде дводенною і відбудеться наприкінці жовтня, додав співрозмовник.

Наразі тривають переговори щодо точного переліку учасників.

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Що передувало: У зустрічі у Джидді взяли участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав "суперпроривом". Росію, як відомо, до участі не запрошували. 

Наприкінці вересня Єрмак висловлював сподівання, що сподівання, що до кінця жовтня відбудеться третє засідання радників голів держав із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: формула мируЗеленськийвійна
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