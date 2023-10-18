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Новые переговоры по "Формуле мира" Зеленского состоятся в Европе – источники

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 10:39
Новые переговоры по Формуле мира Зеленского состоятся в Европе – источники
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Украина и страны-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников

Детали: Это будет третья встреча советников, основная задача которых - договориться о проведении "Саммита мира" или другого события в многостороннем формате, которое должно принять "формулу мира" на основе украинских предложений. Первая встреча состоялась в Копенгагене (Дания) в июне, вторая - в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

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"(Глава Офиса президента) Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", – подтвердил в ответ на запрос ЕП один из источников.

Еще один источник также подтвердил достижение договоренности о проведении переговоров на территории Мальты, то есть государства ЕС. Встреча будет двухдневной и состоится в конце октября, добавил собеседник.

Сейчас продолжаются переговоры относительно точного перечня участников.

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Что предшествовало: Во встрече в Джидде приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР. Участие Китая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "суперпрорывом". Россию, как известно, к участию не приглашали.

В конце сентября Ермак выражал надежду, что до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

Также читайте статью "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.

Темы: формула мираЗеленскийвойна
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