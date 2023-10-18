У Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор, є загибла й постраждалі
Російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки в селищі Обухівка поблизу міста Дніпро – за попередньою інформацією, вбили одну людину й поранили ще чотирьох.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, міський голова Дніпра Борис Філатов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко
Пряма мова Лисака: "Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали.
Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом".
Пряма мова Філатова: "Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі".
Деталі: Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Росія вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула 31-річна жінка, ще 4 людини травмовано.
Лисак уточнив, що постраждали жінки 56, 65 і 75 років, а також чоловік 35 років. Троє з чотирьох постраждалих – у лікарні в стані середньої тяжкості.
Пошкоджено 8 приватних будинків, авто й газогін.
Міністр і голова ОВА показали фото з місця руйнувань у смт.
Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.
Цьому передувало: Під час ранкової тривоги 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи.