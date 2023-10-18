Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор, є загибла й постраждалі

Олена РощінаСереда, 18 жовтня 2023, 10:47
У Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор, є загибла й постраждалі
Росія завдала удару по приватному сектору під Дніпром, фото з Telegram голови МВС Ігоря Клименка

Російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки в селищі Обухівка поблизу міста Дніпро – за попередньою інформацією, вбили одну людину й поранили ще чотирьох. 

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, міський голова Дніпра Борис Філатов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова Лисака: "Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. 

Реклама:

Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом".

Пряма мова Філатова: "Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі".

Наслідки удару по Дніпропетровщині 18 жовтня 2023 року
Наслідки удару по Дніпропетровщині 18 жовтня 2023 року
Фото МВС

Деталі: Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Росія вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула 31-річна жінка, ще 4 людини травмовано.

ВІДЕО ДНЯ

Лисак уточнив, що постраждали жінки 56, 65 і 75 років, а також чоловік 35 років. Троє з чотирьох постраждалих – у лікарні в стані середньої тяжкості.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Пошкоджено 8 приватних будинків, авто й газогін.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Міністр і голова ОВА показали фото з місця руйнувань у смт.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Цьому передувало: Під час ранкової тривоги 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи.

УП, доповнено
Теми: Дніпроракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS – NYT
У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку, у Дніпрі та Запоріжжі – звуки вибухів
Росіяни випустили керовані авіабомби по Херсонщині: загинув чоловік − ОВА
У Курській області 18 пропущених: СБУ атакувала дронами військовий табір РФ – джерело
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: