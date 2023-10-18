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У Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор, є загибла й постраждалі

Олена РощінаСереда, 18 жовтня 2023, 10:47
У Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор, є загибла й постраждалі
Росія завдала удару по приватному сектору під Дніпром, фото з Telegram голови МВС Ігоря Клименка

Російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки в селищі Обухівка поблизу міста Дніпро – за попередньою інформацією, вбили одну людину й поранили ще чотирьох. 

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, міський голова Дніпра Борис Філатов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова Лисака: "Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. 

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Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом".

Пряма мова Філатова: "Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі".

Наслідки удару по Дніпропетровщині 18 жовтня 2023 року
Наслідки удару по Дніпропетровщині 18 жовтня 2023 року
Фото МВС

Деталі: Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Росія вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула 31-річна жінка, ще 4 людини травмовано.

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Лисак уточнив, що постраждали жінки 56, 65 і 75 років, а також чоловік 35 років. Троє з чотирьох постраждалих – у лікарні в стані середньої тяжкості.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Пошкоджено 8 приватних будинків, авто й газогін.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Міністр і голова ОВА показали фото з місця руйнувань у смт.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

 
Наслідки атаки на Обухівку 18.10.2023
Фото Дніпропетровської ОВА

Цьому передувало: Під час ранкової тривоги 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи.

УП, доповнено
Теми: Дніпроракетний ударвійна
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