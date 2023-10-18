В Днепре российские ракеты попали в частный сектор, есть погибшая и пострадавшие

Россия нанесла удар по частному сектору под Днепром, фото из Telegram главы МВД Игоря Клименко

Российские войска во время ракетной атаки попали в частные дома в поселке Обуховка вблизи города Днепр – по предварительной информации, убили одного человека и ранили еще четверых.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, городской глава Днепра Борис Филатов, министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь Лысака: "Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали.

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Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали позже".

Прямая речь Филатова: "Опять, опять, опять п*дары лупят в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие".

Последствия удара по Днепропетровщине 18 октября 2023 года Фото МВД

Детали: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Россия ударила по гражданскому населению в Обуховке на Днепропетровщине, в результате чего погибла 31-летняя женщина, еще 4 человека травмированы.

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Лысак уточнил, что пострадали женщины 56, 65 и 75 лет, а также мужчина 35 лет. Трое из четырех пострадавших – в больнице в состоянии средней тяжести.

Последствия атаки на Обуховку 18.10.2023 Фото Днепропетровской ОВА

Повреждены 8 частных домов, авто и газопровод.

Последствия атаки на Обуховку 18.10.2023 Фото Днепропетровской ОВА

Министр и глава ОЛА показали фото с места разрушений в пгт.

Последствия атаки на Обуховку 18.10.2023 Фото Днепропетровской ОВА

Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.

Последствия атаки на Обуховку 18.10.2023 Фото Днепропетровской ОВА

Этому предшествовало: Во время утренней тревоги 18 октября в Днепре и Запорожье прогремели взрывы.