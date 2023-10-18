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У Курській області 18 пропущених: СБУ атакувала дронами військовий табір РФ – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 18 жовтня 2023, 11:33
У Курській області 18 пропущених: СБУ атакувала дронами військовий табір РФ – джерело
скриншот

Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовий табір біля аеродрому "Халіно" у Курській області.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у спецслужбі

Деталі: За словами джерела УП, Служба безпеки в ніч на 18 жовтня організувала "бавовну" в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори.

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За даними спецслужби, неподалік військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але співрозмовник УП стверджує, що ураження були потужними - зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Пряма мова: "Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт".

Теми: СБУбезпілотники
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