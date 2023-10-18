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В Курской области 18 пропущенных: СБУ атаковала дронами военный лагерь РФ - источник

Валентина РоманенкоСреда, 18 октября 2023, 11:33
В Курской области 18 пропущенных: СБУ атаковала дронами военный лагерь РФ - источник
скриншот

Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь возле аэродрома "Халино" в Курской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: По словам источника УП, Служба безопасности в ночь на 18 октября организовала "бавовну" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы.

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По данным спецслужбы, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется, но собеседник УП утверждает, что поражения были мощными - зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.

Прямая речь: "Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потерь нет".

Темы: СБУбеспилотники
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