Суд огласил приговоры пятерым беркутовцам по делу расстрелов на Майдане

В Святошинском районном суде Киева 18 октября объявили решение по делу о расстрелах протестующих в феврале 2014 года на улице Институтской, что над Майданом Независимости в Киеве.

Источник: "Суспільне" и hromadske

Детали: По делу проходили пятеро бывших бойцов "Беркута": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и заместитель командира полка Олег Янишевский.

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Тамтуру суд оправдал, Маринченко освободил от заключения, засчитав пребывание в СИЗО, а Янишевского, Аброськина и Зинченко осудил, но они находятся в России после обмена, осуществленного в конце 2019 года.

Зачитывал приговор председательствующий судья Сергей Дячук.

Виновными в массовых убийствах безоружных граждан, участников акций протеста, признали:

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Олега Янишевского – суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции".

– суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции". Павла Аброськина и Сергея Зинченко – им суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Их лишили специального звания "сержант милиции".

Александра Маринченко признали виновным в превышении служебных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, лишив на два года права заниматься правоохранительной деятельностью.

Впрочем, он уже "отбыл" основное наказание, находясь в СИЗО: суд учитывал его срок пребывания под стражей в расчете 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы.

По ряду статей Аброськина и Маринченко оправдали.

По всем статьям обвинения оправдали бывшего милиционера Сергея Тамтуру.

Сторона обвинения заявила, что будет обжаловать приговор в полном объеме.

Судебное разбирательство длилось почти 6 лет: с мая 2016 года до ноября 2022 года. С тех пор, почти год, суд присяжных находился в совещательной комнате.

Предыстория:

29 декабря 2019 года оккупанты передали Украине 76 граждан, которые удерживались РФ и боевиками ОРДЛО, а Киев выдал 127 человек. В рамках обмена Украина отдала боевикам и пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что передача представителям оккупационной власти на востоке 5 экс-беркутовцев была условием проведения обмена: без их выдачи Украина не вернула бы разведчиков, которые прошли Дебальцево.

Однако 8 февраля 2020 года стало известно, что двое из пяти "беркутовцев" вернулись в Киев – это Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были выданы ОРДЛО.

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