Путін хоче відвідати Північну Корею: Лавров приїхав "наводити мости"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров 18 жовтня прибув до Пхеньяна з дводенним візитом.

Джерело: ТАСС, Yonhap із посиланням на низку російських ЗМІ

Деталі: На початку тижня очільник російського дипвідомства супроводжував російського президента Володимира Путіна під час візиту до Пекіна (Китай) і провів зустрічі з китайським колегою Ван Ї.

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А в середу, коли Путін проводить переговори в Китаї (КНР), Лавров прибув до Північної Кореї (КНДР).

Очікується, що він проведе переговори зі своїм північнокорейським колегою Чо Сон Хуї – і сторони обговорять питання двостороннього військового та економічного співробітництва, а також можливий візит президента Росії Володимира Путіна в Пхеньян.

Візит відбудеться після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і Володимиром Путіним, який відбувся в Росії 13 вересня.

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Цьому передувало: 17-18 жовтня Володимир Путін перебуває у Китаї, в середу він виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" і провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путіна у Пекіні зафільмували в оточенні офіцерів, які несли "ядерну валізу".

На Заході припускають, що Китай і Північна Корея можуть надавати військову допомогу Росії, коли та веде війну проти України під гаслами боротьби з НАТО.