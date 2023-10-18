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Путин хочет посетить Северную Корею: Лавров приехал "наводить мосты"

Елена РощинаСреда, 18 октября 2023, 14:38
Путин хочет посетить Северную Корею: Лавров приехал наводить мосты
Сергей Лавров, архивное фото Yonhap News

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 18 октября прибыл в Пхеньян с двухдневным визитом.

Источник: ТАСС, Yonhap со ссылкой на ряд российских СМИ

Детали: В начале недели глава российского дипведомства сопровождал российского президента Владимира Путина во время визита в Пекин (Китай) и провел встречи с китайским коллегой Ван И.

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А в среду, когда Путин проводит переговоры в Китае (КНР), Лавров прибыл в Северную Корею (КНДР).

Ожидается, что он проведет переговоры со своим северокорейским коллегой Чо Сон Хуи – и стороны обсудят вопросы двустороннего военного и экономического сотрудничества, а также возможный визит президента России Владимира Путина в Пхеньян.

Визит состоится после прошедшего в России 13 сентября саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

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Этому предшествовало: 17-18 октября Владимир Путин находится в Китае, в среду он выступил на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь" и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

После встречи с Си Цзиньпином Путина в Пекине сняли в окружении офицеров, которые несли "ядерный чемодан".

На Западе допускают, что Китай и Северная Корея могут оказывать военную помощь России, когда та ведет войну против Украины под лозунгами борьбы с НАТО.

Темы: ПутинЛавровРосcияКНДР
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