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В Воздушных силах прокомментировали "Кинжалы над Черным морем": возможно, страшилки РФ для НАТО

Валентина РоманенкоСреда, 18 октября 2023, 14:50
В Воздушных силах прокомментировали Кинжалы над Черным морем: возможно, страшилки РФ для НАТО
МиГ-31 К. Иллюстративное фото Getty Images

Новые угрозы президента РФ Владимира Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так ежедневно угрожает нашей стране различными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора, пусть лучше прокомментировал бы его пресс-секретарь.

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С технической стороны, характеристики аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря - это лишь еще одно направление. В то же время российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками".

Детали: В то же время, по словам Игната, возможно, эти угрозы Путина больше направлены для стран-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов", как очередная "путинская страшилка". Потому что ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как и крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях, напомнил спикер Воздушных сил.

Кроме этого страны-партнеры вероятно будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

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На уточняющий вопрос УП, будут ли все же потенциальные более частые взлеты носителей "Кинжалов" означать для украинцев более частый вой сирен, Игнат отметил, что, конечно, при поступлении информации о взлете в воздух МиГ-31К с "Кинжалом", будет включаться воздушная тревога.

Темы: Черное мореВоздушные силы ВСУвойна
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