В Ізраїлі повідомили про 23 загиблих українців, Україна наразі не підтверджує це
Середа, 18 жовтня 2023, 16:17
За даними Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, внаслідок нападу ХАМАСу загинули 23 українці. Україна наразі може підтвердити загибель 13 людей.
Джерело: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, УП із посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України
Пряма мова Бродського: "Згідно з оновленим звітом, внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль загинули 23 громадяни України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу".
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Деталі: У МЗС України повідомили УП, що посол оприлюднив дані МВС Ізраїлю. Наразі підтверджена загибель 13 українців, також 6 людей зникли безвісти.
Що передувало:
- Ввечері 17 жовтня перша леді Олена Зеленська повідомила, що кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 13 людей.
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