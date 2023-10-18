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В Ізраїлі повідомили про 23 загиблих українців, Україна наразі не підтверджує це

Тетяна Лозовенко, Олександр ШумілінСереда, 18 жовтня 2023, 16:17
В Ізраїлі повідомили про 23 загиблих українців, Україна наразі не підтверджує це
фото GETTY images

За даними Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, внаслідок нападу ХАМАСу загинули 23 українці. Україна наразі може підтвердити загибель 13 людей.

Джерело: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, УП із посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України 

Пряма мова Бродського: "Згідно з оновленим звітом, внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль загинули 23 громадяни України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу".

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Деталі: У МЗС України повідомили УП, що посол оприлюднив дані МВС Ізраїлю. Наразі підтверджена загибель 13 українців, також 6 людей зникли безвісти.

Що передувало: 

  • Ввечері 17 жовтня перша леді Олена Зеленська повідомила, що кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 13 людей.

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