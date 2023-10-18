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В Израиле сообщили о 23 погибших украинцах, Украина пока не подтверждает это

Татьяна Лозовенко, Александр ШумилинСреда, 18 октября 2023, 16:17
В Израиле сообщили о 23 погибших украинцах, Украина пока не подтверждает это
фото GETTY images

По данным Министерства внутренних дел Израиля, в результате нападения ХАМАСа погибли 23 украинца. Украина может подтвердить гибель 13 человек.

Источник: посол Израиля в Украине Михаил Бродский, УП со ссылкой на комментарий МИД Украины 

Прямая речь Бродского: "Согласно обновленному отчету, в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США количество погибших иностранцев во время нападения".

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Детали: В МИД Украины сообщили УП, что посол обнародовал данные МВД Израиля. Сейчас подтверждена гибель 13 украинцев, также 6 человек пропали без вести.

Что предшествовало:

  • Вечером 17 октября первая леди Елена Зеленская сообщила, что количество погибших в Израиле украинцев возросло до 13 человек.

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