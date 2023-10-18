Лавров уже називає "братським" народ Північної Кореї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Північної Кореї заявив, що обидві країни об'єднують "історично братські зв'язки".

Джерело: Лавров під час виступу в Пхеньяні

Пряма мова: "На наш спільний, великий жаль, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямком дій європейців, американців і японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братські зв'язки, набуває особливого значення".

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Нагадаємо: Термін "братський народ" росіяни завжди любили застосовувати щодо українців.

Наприклад, російське провладне опитування 2021 року показало, що більше ніж половина росіян вважають українців "братським народом".