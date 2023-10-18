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Лавров уже називає "братським" народ Північної Кореї

"Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 16:40
Лавров уже називає братським народ Північної Кореї
Сергій Лавров, Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Північної Кореї заявив, що обидві країни об'єднують "історично братські зв'язки".

Джерело: Лавров під час виступу в Пхеньяні

Пряма мова: "На наш спільний, великий жаль, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямком дій європейців, американців і японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братські зв'язки, набуває особливого значення".

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Нагадаємо: Термін "братський народ" росіяни завжди любили застосовувати щодо українців.

Наприклад, російське провладне опитування 2021 року показало, що більше ніж половина росіян вважають українців "братським народом".

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Теми: РосіяПівнічна КореяЛавров
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