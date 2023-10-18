Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров уже называет "братским" народ Северной Кореи

"Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 16:40
Лавров уже называет братским народ Северной Кореи
Сергей Лавров, Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Северную Корею заявил, что обе страны объединяют "исторически братские связи".

Источник: Лавров во время выступления в Пхеньяне

Прямая речь: "К нашему общему, огромному сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла и в целом западный неоколониализм в полный мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этой связи наша взаимная солидарность, которая опирается на исторически братские связи, обретает особое значение".

Реклама:

Напомним: Термин "братский народ" россияне всегда любили применять в отношении украинцев.

Например, российский провластный опрос 2021 года показал, что более половины россиян считают украинцев "братским народом".

Темы: РосcияСеверная КореяЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Росcия
Патриарх войны Кирилл увидел "божий промысел" в ядерном оружии России
Минкульт Германии против бойкота российской культуры
Россия в районе одного села потеряла более полусотни единиц техники – DeepState
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: