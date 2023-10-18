Лавров уже называет "братским" народ Северной Кореи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Северную Корею заявил, что обе страны объединяют "исторически братские связи".

Источник: Лавров во время выступления в Пхеньяне

Прямая речь: "К нашему общему, огромному сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла и в целом западный неоколониализм в полный мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этой связи наша взаимная солидарность, которая опирается на исторически братские связи, обретает особое значение".

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Напомним: Термин "братский народ" россияне всегда любили применять в отношении украинцев.

Например, российский провластный опрос 2021 года показал, что более половины россиян считают украинцев "братским народом".