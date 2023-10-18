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Патриарх войны Кирилл увидел "божий промысел" в ядерном оружии России

Станислав ПогориловСреда, 18 октября 2023, 16:59
Патриарх войны Кирилл увидел божий промысел в ядерном оружии России
Патриарх Кирилл, фото: Getty Images

Глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие на территории бывшего СССР создавалось по неизреченному "божьему промыслу" в обители преподобного Серафима и позволило остаться России свободной и независимой.

Источник: Meduza

Прямая речь: "Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима".

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Детали: Вручая орден преподобного Сергия Радонежского I степени почетному научному руководителю федерального ядерного центра Радию Илькаеву, Кирилла сказал, что якобы благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной.

"Конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну", - считает Кирилл.

Напомним: В Сарове находится федеральный ядерный центр РФ — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Центр разрабатывает и производит ядерные боеприпасы. В 2019 году центр заказал 76 икон Серафима Саровского со стразами.

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Темы: Кириллядерное оружиеРосcия
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