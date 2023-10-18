Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Патриарх войны Кирилл увидел "божий промысел" в ядерном оружии России

Станислав ПогориловСреда, 18 октября 2023, 16:59
Патриарх войны Кирилл увидел божий промысел в ядерном оружии России
Патриарх Кирилл, фото: Getty Images

Глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие на территории бывшего СССР создавалось по неизреченному "божьему промыслу" в обители преподобного Серафима и позволило остаться России свободной и независимой.

Источник: Meduza

Прямая речь: "Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима".

Реклама:

Детали: Вручая орден преподобного Сергия Радонежского I степени почетному научному руководителю федерального ядерного центра Радию Илькаеву, Кирилла сказал, что якобы благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной.

"Конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну", - считает Кирилл.

Напомним: В Сарове находится федеральный ядерный центр РФ — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Центр разрабатывает и производит ядерные боеприпасы. В 2019 году центр заказал 76 икон Серафима Саровского со стразами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кириллядерное оружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Кирилл
СМИ: Машина Кирилла попала в ДТП в Москве. Пропаганда отрицает
Варфоломей обвинил РПЦ в преступлениях войны в Украине
Из-за Лавры Кирилл написал жалобы Папе и другим христианам
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: