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Кількість жертв у Запоріжжі сягнула п'ятьох, поліція показала відео удару

Євген КізіловСереда, 18 жовтня 2023, 17:41
Кількість жертв у Запоріжжі сягнула п'ятьох, поліція показала відео удару
Багатоповерхівка в Запоріжжі після влучання ракети росіян, фото поліції

Внаслідок нічного ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Запоріжжі загинуло щонайменше п'ятеро людей. Поліція опублікувала відео влучання та його наслідків.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, поліція Запорізької області, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Деталі: За даними Малашка, з-під завалів було деблоковано тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти. Таким чином, кількість жертв атаки по Запоріжжю зросла до 5 загиблих.

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Також у медичні заклади доставлено 5 поранених.

Правоохоронці показали відеозапис моменту падіння ракети.

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А представник патрульної поліції Білошицький додатково опублікував відео перших хвилин після влучання у багатоповерхівку.

За інформацією правоохоронців, у ніч проти четверга, в період з 1:33 до 1:48, росіяни нанесли 6 ударів ракетами С-300 по території Запоріжжя.

Одна ракета влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття під’їзду з третього по п’ятий поверх. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані житлові будинки і транспортні засоби.

Двома іншими ракетами окупаційні війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди. На щастя, постраждалих немає.

 
фото поліції
 
фото поліції

Теми: ЗапоріжжяобстрілжертвиРосія
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