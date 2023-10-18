Количество жертв в Запорожье достигло пяти, полиция показала видео удара

В результате ночного ракетного удара россиян по многоэтажке в Запорожье погибли по меньшей мере пять человек. Полиция опубликовала видео попадания и его последствий.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, полиция Запорожской области, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

Детали: По данным Малашко, из-под завалов были деблокированы тела 3 человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, количество жертв атаки по Запорожью возросло до 5 погибших.

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Также в медицинские учреждения доставлены 5 раненых.

Правоохранители показали видеозапись момента падения ракеты.

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А представитель патрульной полиции Белошицкий дополнительно опубликовал видео первых минут после попадания в многоэтажку.

По информации правоохранителей, в ночь на четверг, в период с 1:33 до 1:48, россияне нанесли 6 ударов ракетами С-300 по территории Запорожья.

Одна ракета попала в многоэтажку, разрушив перекрытия подъезда с третьего по пятый этаж. Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные жилые дома и транспортные средства.

Двумя другими ракетами оккупационные войска попали по территории промышленных объектов, еще одной - по частному домовладению. Взрывной волной и обломками повреждены дом и хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших нет.

фото полиции