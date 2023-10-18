У Нікополі під російський обстріл потрапив готель, є постраждалий

Російська армія 18 жовтня вчинила 4 артобстріли Нікополя на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Постраждав 36-річний чоловік. Він у задовільному стані. Лікуватиметься вдома.

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Зайнявся готель. Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені й 7 приватних будинків та 4 господарські споруди".

Деталі: Також Лисак повідомив, що через ракетний удар по Обухівці знищена 1 оселя і 21 – понівечена. Побиті 11 господарських споруд та 1 – зруйнована.

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