Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Никополе под российский обстрел попала гостиница, есть пострадавший

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 18:49
В Никополе под российский обстрел попала гостиница, есть пострадавший
Фото из Telegram Сергея Лисака

Российская армия 18 октября совершила 4 артобстрела Никополя на Днепропетровщине.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Пострадал 36-летний мужчина. Он находится в удовлетворительном состоянии. Лечится дома.

Реклама:

Загорелась гостиница. Спасатели огонь укротили. Повреждены и 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки".

Детали: Также Лысак сообщил, что из-за ракетного удара по Обуховке уничтожен 1 дом и 21 – изуродован. Избиты 11 хозяйственных построек и 1 – разрушена.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине − ОВА
Ночью враг нанес удары по Никопольскому району, возник пожар – ОВА
Россияне дважды ударили по Никополю: ранили двух спасателей
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: