В Никополе под российский обстрел попала гостиница, есть пострадавший

Российская армия 18 октября совершила 4 артобстрела Никополя на Днепропетровщине.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Пострадал 36-летний мужчина. Он находится в удовлетворительном состоянии. Лечится дома.

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Загорелась гостиница. Спасатели огонь укротили. Повреждены и 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки".

Детали: Также Лысак сообщил, что из-за ракетного удара по Обуховке уничтожен 1 дом и 21 – изуродован. Избиты 11 хозяйственных построек и 1 – разрушена.

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