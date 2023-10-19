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У Запоріжжі завершили рятувальну операцію: 5 загиблих, 5 поранених

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 10:39
У Запоріжжі завершили рятувальну операцію: 5 загиблих, 5 поранених
БАГАТОПОВЕРХІВКА В ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ВЛУЧАННЯ РАКЕТИ РОСІЯН, ФОТО ПОЛІЦІЇ

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку.

Джерело: очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко 

Пряма мова: "Вночі у м. Запоріжжя завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому 5-поверховому будинку. Загалом загинуло 5 осіб, ще 5 осіб постраждало". 

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Передісторія: 

  • У ніч проти середи, в період з 1:33 до 1:48, росіяни завдали 6 ударів ракетами С-300 по території Запоріжжя.
  • Одна ракета влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття під’їзду з третього по п’ятий поверх. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані житлові будинки і транспортні засоби.
  • Двома іншими ракетами окупаційні війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди. На щастя, постраждалих немає.
  • Про 5 загиблих та 5 поранених внаслідок удару по житловому будинку стало відомо ввечері.

Теми: ЗапоріжжяжертвиМВСКлименко
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