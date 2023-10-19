У Запоріжжі завершили рятувальну операцію: 5 загиблих, 5 поранених

БАГАТОПОВЕРХІВКА В ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ВЛУЧАННЯ РАКЕТИ РОСІЯН, ФОТО ПОЛІЦІЇ

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку.

Джерело: очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова: "Вночі у м. Запоріжжя завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому 5-поверховому будинку. Загалом загинуло 5 осіб, ще 5 осіб постраждало".

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