В Запорожье завершили спасательную операцию: 5 погибших, 5 раненых
Четверг, 19 октября 2023, 10:39
В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию на месте российского ракетного удара по 5-этажному жилому дому.
Источник: глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко
Прямая речь: "Ночью в г. Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. Всего погибло 5 человек, еще 5 человек пострадали".
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Предыстория:
- В ночь на среду, в период с 1:33 до 1:48, россияне нанесли 6 ударов ракетами С-300 по территории Запорожья.
- Одна ракета попала в многоэтажку, разрушив перекрытия подъезда с третьего по пятый этаж. Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные жилые дома и транспортные средства.
- Двумя другими ракетами оккупационные войска попали по территории промышленных объектов, еще одной - по частному домовладению. Взрывной волной и обломками повреждены дом и хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших нет.
- О 5 погибших и 5 раненых в результате удара по жилому дому стало известно вечером.