В Запорожье завершили спасательную операцию: 5 погибших, 5 раненых

МНОГОЭТАЖКА В ЗАПОРОЖЬЕ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ РАКЕТЫ РОССИЯН, ФОТО ПОЛИЦИИ

В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию на месте российского ракетного удара по 5-этажному жилому дому.

Источник: глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь: "Ночью в г. Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. Всего погибло 5 человек, еще 5 человек пострадали".

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