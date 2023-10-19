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В Запорожье завершили спасательную операцию: 5 погибших, 5 раненых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 октября 2023, 10:39
В Запорожье завершили спасательную операцию: 5 погибших, 5 раненых
МНОГОЭТАЖКА В ЗАПОРОЖЬЕ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ РАКЕТЫ РОССИЯН, ФОТО ПОЛИЦИИ

В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию на месте российского ракетного удара по 5-этажному жилому дому.

Источник: глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко 

Прямая речь: "Ночью в г. Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. Всего погибло 5 человек, еще 5 человек пострадали". 

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Предыстория: 

  • В ночь на среду, в период с 1:33 до 1:48, россияне нанесли 6 ударов ракетами С-300 по территории Запорожья.
  • Одна ракета попала в многоэтажку, разрушив перекрытия подъезда с третьего по пятый этаж. Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные жилые дома и транспортные средства.
  • Двумя другими ракетами оккупационные войска попали по территории промышленных объектов, еще одной - по частному домовладению. Взрывной волной и обломками повреждены дом и хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших нет.
  • О 5 погибших и 5 раненых в результате удара по жилому дому стало известно вечером.

Темы: ЗапорожьежертвыМВДКлименко
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