Російські вертольоти Ка-52 почали атакувати здалеку: бояться
Через успішні дії Збройних сил України, зокрема протиповітряної оборони, російська армія використовує розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 здалеку, не залітаючи в межі дії української протиповітряної оборони.
Джерело: речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі "Радіо Свобода" (проект "Свобода.Ранок")
Пряма мова: "На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку.
Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз".
Цьому передувало: Днем раніше Штупун в ефірі в телемарафону новин заявляв, що вертольоти Ка-52 та літаки загрожують українській бронетехніці – Ка-52 мають можливість бити приблизно з відстані у 10 км.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну сили РФ втратили 320 літаків та 324 вертольоти (по одному – за попередню добу).
За даними УП, 5 літаків збито за 10 днів на Донеччині через намагання росіян оточити Авдіївку.