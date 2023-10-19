Російські вертольоти Ка-52 почали атакувати здалеку: бояться

Через успішні дії Збройних сил України, зокрема протиповітряної оборони, російська армія використовує розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 здалеку, не залітаючи в межі дії української протиповітряної оборони.

Джерело: речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі "Радіо Свобода" (проект "Свобода.Ранок")

Пряма мова: "На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку.

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Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз".

Цьому передувало: Днем раніше Штупун в ефірі в телемарафону новин заявляв, що вертольоти Ка-52 та літаки загрожують українській бронетехніці – Ка-52 мають можливість бити приблизно з відстані у 10 км.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну сили РФ втратили 320 літаків та 324 вертольоти (по одному – за попередню добу).

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За даними УП, 5 літаків збито за 10 днів на Донеччині через намагання росіян оточити Авдіївку.