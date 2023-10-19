Российские вертолеты Ка-52 начали атаковать издалека: боятся
Из-за успешных действий Вооруженных сил Украины, в частности противовоздушной обороны, российская армия использует разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 издалека, не залетая в пределы действия украинской противовоздушной обороны.
Источник: представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро")
Прямая речь: "На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека.
Эффективность тех вертолетов на большой дальности гораздо ниже, чем если бы они подлетали ближе. Россияне просто боятся сейчас".
Этому предшествовало: Днем ранее Штупун в эфире в телемарафона новостей заявлял, что вертолеты Ка-52 и самолеты угрожают украинской бронетехнике – Ка-52 имеют возможность бить примерно с расстояния в 10 км.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину силы РФ потеряли 320 самолетов и 324 вертолета (по одному – за предыдущие сутки).
По данным УП, 5 самолетов сбито за 10 дней в Донецкой области из-за попыток россиян окружить Авдеевку.