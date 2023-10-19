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Российские вертолеты Ка-52 начали атаковать издалека: боятся

"Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 12:08
Российские вертолеты Ка-52 начали атаковать издалека: боятся
Вертолет Ка-52, фото Getty Images

Из-за успешных действий Вооруженных сил Украины, в частности противовоздушной обороны, российская армия использует разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 издалека, не залетая в пределы действия украинской противовоздушной обороны.

Источник: представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро")

Прямая речь: "На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. 

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Эффективность тех вертолетов на большой дальности гораздо ниже, чем если бы они подлетали ближе. Россияне просто боятся сейчас".

Этому предшествовало: Днем ранее Штупун в эфире в телемарафона новостей заявлял, что вертолеты Ка-52 и самолеты угрожают украинской бронетехнике – Ка-52 имеют возможность бить примерно с расстояния в 10 км.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину силы РФ потеряли 320 самолетов и 324 вертолета (по одному – за предыдущие сутки). 

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По данным УП, 5 самолетов сбито за 10 дней в Донецкой области из-за попыток россиян окружить Авдеевку.

Темы: авиавойнаРосcияоружие
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