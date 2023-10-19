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Відомого російського бойовика "Бабая" ліквідували на Запорізькому напрямку

Ірина БалачукЧетвер, 19 жовтня 2023, 12:21
Відомого російського бойовика Бабая ліквідували на Запорізькому напрямку
"Бабай". Фото з російських Telegram-каналів

Низка російських Telegram-каналів повідомили про загибель в Україні відомого російського терориста Олександра Можаєва на прізвисько "Бабай".

Джерело: російські пабліки у Telegram, український військовий Анатолій "Штірліц" Штефан у Telegram

Деталі: Повідомляють, що бойовика ліквідували увечері 18 жовтня на Запорізькому напрямку.

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Для довідки: Можаєву було 46 років. Він уродженець міста Білореченськ Краснодарського краю РФ. Інформація про Можаєва почала з’являтися у 2014 році, коли Росія окупувала український Крим.  

Сам він також розповідав, що приїхав воювати проти України у 2014 році: спочатку в Крим, а потім на Донбас.

Бойовик заявляв, що поїхав воювати в Україну з кількох причин, зокрема, і через те, що в Росії його звинуватили у "спробі вбивства ножем" і нібито через відмову дати хабаря оголосили в розшук. 

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Можаєв 
Фото з російських пабліків у telegram 

Він додав, що нібито був вимушений тікати від арешту 7 березня, в розпал вторгнення Росії у Крим. Тому і подався на півострів.

У Криму він разом з козаками Вовчої сотні допомагав тримати облогу української військової частини в Бахчисараї та охороняв телевізійну вежу.

За словами "Бабая", він дійсно служив у російських збройних силах. Але пішов у запас в середині 90-х років. 

У 2014 він разом з бандою терориста Ігоря Гіркіна захоплював Слов’янськ.

У липні 2014 року Гіркін заявив, що з так званої "ДНР" дезертирувала велика група казаків, серед яких і "Бабай".

Восени 2014 року повідомлялося, що Можаєв у Сімферополі шукав поповнення живої сили для бойовиків на Донбасі. 

Сам Можаєв у 2015 році розповідав, що він "зайшов" на Донбас у вересні 2014 року, а перед Новим роком був змушений звідти поїхати, бо казаків "попросили піти, сказали − якщо хочете жити, то їдьте".

Тоді ж він заявляв, що планує вернутися на Донбас до бойовиків.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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