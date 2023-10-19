Известного российского боевика "Бабая" ликвидировали на Запорожском направлении
Ряд российских Telegram-каналов сообщили о гибели в Украине известного российского террориста Александра Можаева по прозвищу Бабай.
Источник: российские паблики в Telegram, украинский военный Анатолий "Штирлиц" Штефан в Telegram
Детали: Сообщают, что боевика ликвидировали вечером 18 октября на Запорожском направлении.
Для справки: Можаеву было 46 лет. Он уроженец города Белореченск Краснодарского края РФ. Информация о Можаеве начала появляться в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым.
Сам он также рассказывал, что приехал воевать против Украины в 2014 году: сначала в Крым, а затем на Донбасс.
Боевик заявлял, что уехал воевать в Украину по нескольким причинам, в том числе и потому, что в России его обвинили в "попытке убийства ножом" и якобы из-за отказа дать взятку объявили в розыск.
Он добавил, что якобы был вынужден бежать от ареста 7 марта в разгар вторжения России в Крым. Потому и отправился на полуостров.
В Крыму он вместе с казаками Волчьей сотни помогал держать в осаде украинскую воинскую часть в Бахчисарае и охранял телевизионную башню.
По словам Бабая, он действительно служил в российских вооруженных силах. Но ушел в запас в середине 90-х годов.
В 2014 году он вместе с бандой террориста Игоря Гиркина захватывал Славянск.
В июле 2014 года Гиркин заявил, что из так называемой "ДНР" дезертировала большая группа казаков, среди которых и Бабай.
Осенью 2014 сообщалось, что Можаев в Симферополе искал пополнение живой силы для боевиков на Донбассе.
Сам Можаев в 2015 году рассказывал, что он "зашел" на Донбасс в сентябре 2014 года, а перед Новым годом был вынужден оттуда уехать, потому что казаков "попросили уйти, сказали – если хотите жить, то уезжайте".
Тогда же он заявлял, что планирует вернуться на Донбасс к боевикам.