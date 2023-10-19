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Известного российского боевика "Бабая" ликвидировали на Запорожском направлении

Ирина БалачукЧетверг, 19 октября 2023, 12:21
Известного российского боевика Бабая ликвидировали на Запорожском направлении
"Бабай". Фото из российских Telegram-каналов

Ряд российских Telegram-каналов сообщили о гибели в Украине известного российского террориста Александра Можаева по прозвищу Бабай.

Источник: российские паблики в Telegram, украинский военный Анатолий "Штирлиц" Штефан в Telegram

Детали: Сообщают, что боевика ликвидировали вечером 18 октября на Запорожском направлении.

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Для справки: Можаеву было 46 лет. Он уроженец города Белореченск Краснодарского края РФ. Информация о Можаеве начала появляться в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым.

Сам он также рассказывал, что приехал воевать против Украины в 2014 году: сначала в Крым, а затем на Донбасс.

Боевик заявлял, что уехал воевать в Украину по нескольким причинам, в том числе и потому, что в России его обвинили в "попытке убийства ножом" и якобы из-за отказа дать взятку объявили в розыск. 

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Можаев 
Фото из российских пабликов в telegram 

Он добавил, что якобы был вынужден бежать от ареста 7 марта в разгар вторжения России в Крым. Потому и отправился на полуостров.

В Крыму он вместе с казаками Волчьей сотни помогал держать в осаде украинскую воинскую часть в Бахчисарае и охранял телевизионную башню.

По словам Бабая, он действительно служил в российских вооруженных силах. Но ушел в запас в середине 90-х годов.

В 2014 году он вместе с бандой террориста Игоря Гиркина захватывал Славянск.

В июле 2014 года Гиркин заявил, что из так называемой "ДНР" дезертировала большая группа казаков, среди которых и Бабай.

Осенью 2014 сообщалось, что Можаев в Симферополе искал пополнение живой силы для боевиков на Донбассе.

Сам Можаев в 2015 году рассказывал, что он "зашел" на Донбасс в сентябре 2014 года, а перед Новым годом был вынужден оттуда уехать, потому что казаков "попросили уйти, сказали – если хотите жить, то уезжайте".

Тогда же он заявлял, что планирует вернуться на Донбасс к боевикам.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcия
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