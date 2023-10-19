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Лавров порадив росіянам відпочивати у Північній Кореї

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 13:50
Лавров порадив росіянам відпочивати у Північній Кореї
Лавров, фото МЗС Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров рекомендує російським туристам відпочити в КНДР.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Лаврова журналістам під час візиту до Північної Кореї

Деталі: На питання, чи рекомендував би він Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів, Лавров відповів: "Став би".

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Що передувало: 

  • 18 жовтня Лавров заявив, що Північну Корею та Росію об'єднують "історично братські зв'язки".
  • Лавров прибув до КНДР на тлі можливого візиту Володимира Путіна до Північної Кореї, про який повідомляли ЗМІ. 
  • На Заході припускають, що Китай і Північна Корея можуть надавати військову допомогу Росії, коли та веде війну проти України під гаслами боротьби з НАТО. Зокрема, The New York Times писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин  – щоб Росія надала Північній Кореї "передові технології" для супутників і атомних підводних човнів.

Теми: ЛавровРосіяПівнічна Кореятуризм
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