Лавров порадив росіянам відпочивати у Північній Кореї
Четвер, 19 жовтня 2023, 13:50
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров рекомендує російським туристам відпочити в КНДР.
Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Лаврова журналістам під час візиту до Північної Кореї
Деталі: На питання, чи рекомендував би він Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів, Лавров відповів: "Став би".
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Що передувало:
- 18 жовтня Лавров заявив, що Північну Корею та Росію об'єднують "історично братські зв'язки".
- Лавров прибув до КНДР на тлі можливого візиту Володимира Путіна до Північної Кореї, про який повідомляли ЗМІ.
- На Заході припускають, що Китай і Північна Корея можуть надавати військову допомогу Росії, коли та веде війну проти України під гаслами боротьби з НАТО. Зокрема, The New York Times писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин – щоб Росія надала Північній Кореї "передові технології" для супутників і атомних підводних човнів.