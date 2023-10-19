Лавров порадив росіянам відпочивати у Північній Кореї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров рекомендує російським туристам відпочити в КНДР.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Лаврова журналістам під час візиту до Північної Кореї

Деталі: На питання, чи рекомендував би він Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів, Лавров відповів: "Став би".

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