Лавров посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендует российским туристам отдохнуть в КНДР.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Лаврова журналистам во время визита в Северную Корею

Детали: На вопрос, рекомендовал бы он Северную Корею как место отдыха для российских туристов, Лавров ответил: "Стал бы".

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