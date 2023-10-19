Лавров посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее
Четверг, 19 октября 2023, 13:50
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендует российским туристам отдохнуть в КНДР.
Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Лаврова журналистам во время визита в Северную Корею
Детали: На вопрос, рекомендовал бы он Северную Корею как место отдыха для российских туристов, Лавров ответил: "Стал бы".
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Что предшествовало:
- 18 октября Лавров заявил, что Северную Корею и Россию объединяют "исторически братские связи".
- Лавров прибыл в КНДР на фоне возможного визита Владимира Путина в Северную Корею, о котором сообщали СМИ.
- На Западе предполагают, что Китай и Северная Корея могут оказывать военную помощь России, когда та ведет войну против Украины под лозунгами борьбы с НАТО. В частности, The New York Times писало, что Путин хочет получить от КНДР артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким Чен Ын - чтобы Россия предоставила Северной Корее "передовые технологии" для спутников и атомных подводных лодок.