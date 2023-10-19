УЄФА призупинила проведення матчів в Ізраїлі

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) вирішила поки не проводити свої матчі в Ізраїлі з міркувань безпеки.

Джерело: офіційний сайт УЄФА

Дослівно: "Після ретельної оцінки поточної ситуації з безпекою на всій території Ізраїлю Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що жодні матчі змагань УЄФА не будуть проводитися в Ізраїлі до подальшого повідомлення".

Реклама:

Деталі: Водночас Спілка запропонувала Ізраїльській футбольній асоціації та її клубам "Маккабі Хайфа" і "Маккабі Тель-Авів" шукати альтернативні стадіони за межами території Ізраїлю для проведення їхніх домашніх матчів.

Нагадаємо:

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль і взяв заручників.

У відповідь ізраїльська армія намагається знищити інфраструктуру ісламістського угрповання на теритії Сектора Гази.

Влада Ізраїлю заявила, що це буде довга війна.