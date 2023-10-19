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УЄФА призупинила проведення матчів в Ізраїлі

Євген КізіловЧетвер, 19 жовтня 2023, 17:09
УЄФА призупинила проведення матчів в Ізраїлі
Getty Images

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) вирішила поки не проводити свої матчі в Ізраїлі з міркувань безпеки.

Джерело: офіційний сайт УЄФА

Дослівно: "Після ретельної оцінки поточної ситуації з безпекою на всій території Ізраїлю Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що жодні матчі змагань УЄФА не будуть проводитися в Ізраїлі до подальшого повідомлення".

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Деталі: Водночас Спілка запропонувала Ізраїльській футбольній асоціації та її клубам "Маккабі Хайфа" і "Маккабі Тель-Авів" шукати альтернативні стадіони за межами території Ізраїлю для проведення їхніх домашніх матчів.

Нагадаємо:

  • 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль і взяв заручників.
  • У відповідь ізраїльська армія намагається знищити інфраструктуру ісламістського угрповання на теритії Сектора Гази.
  • Влада Ізраїлю заявила, що це буде довга війна.

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Теми: футболІзраїль
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