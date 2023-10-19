УЕФА приостановил проведение матчей в Израиле
Четверг, 19 октября 2023, 17:09
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил пока не проводить свои матчи в Израиле по соображениям безопасности.
Источник: официальный сайт УЕФА
Дословно: "После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля Исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи соревнований УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления".
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Детали: В то же время Союз предложил Израильской футбольной ассоциации и ее клубам "Маккаби Хайфа" и "Маккаби Тель-Авив" искать альтернативные стадионы за пределами территории Израиля для проведения их домашних матчей.
Напомним:
- 7 октября ХАМАС атаковал Израиль и взял заложников.
- В ответ израильская армия пытается уничтожить инфраструктуру исламистской группировки на территории Сектора Газа.
- Власти Израиля заявили, что это будет долгая война.
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