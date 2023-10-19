Росія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін

Із супутникових знімків стало відомо, що Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: Крим.Реалії, OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х

Деталі: На знімках можна помітити, що, крім Су-30 і Су-27, на злітній смузі є чотири МіГ-31.

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Аеродром Бельбек у Севастополі фото - Х MT Anderson

Винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі фото - Х MT Anderson

Су-30 і Су-27 на аеродромі Бельбек у Севастополі фото - Х MT Anderson

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