Росія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін
Четвер, 19 жовтня 2023, 21:06
Із супутникових знімків стало відомо, що Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі.
Джерело: Крим.Реалії, OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х
Деталі: На знімках можна помітити, що, крім Су-30 і Су-27, на злітній смузі є чотири МіГ-31.
Реклама:
Що передувало:
- Раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що російські літаки, обладнані ракетами "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.
- Речник українських Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що такі заяви, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.