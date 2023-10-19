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Росія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 жовтня 2023, 21:06
Росія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін
літаки міг 31, ФОТО GETTY IMAGES

Із супутникових знімків стало відомо, що Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: Крим.Реалії, OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х

Деталі: На знімках можна помітити, що, крім Су-30 і Су-27, на злітній смузі є чотири МіГ-31. 

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Аеродром Бельбек у Севастополі
фото - Х MT Anderson
 
Винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі
фото - Х MT Anderson
 
Су-30 і Су-27 на аеродромі Бельбек у Севастополі
фото - Х MT Anderson

Що передувало:

  • Раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що російські літаки, обладнані ракетами "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.
  • Речник українських Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що такі заяви, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Теми: КримРосіявинищувачі
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