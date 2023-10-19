Россия разместила в Севастополе истребители, которыми пугал Путин
Четверг, 19 октября 2023, 21:06
Из спутниковых снимков стало известно, что Россия разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Севастополе.
Источник: Крым.Реалии, OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х
Детали: На снимках можно заметить, что, помимо Су-30 и Су-27, на взлетной полосе стоят четыре истребителя МиГ-31.
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Что предшествовало:
- Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
- Представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что такие заявления, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.
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