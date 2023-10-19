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Россия разместила в Севастополе истребители, которыми пугал Путин

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 октября 2023, 21:06
Россия разместила в Севастополе истребители, которыми пугал Путин
самолеты миг 31, ФОТО GETTY IMAGES

Из спутниковых снимков стало известно, что Россия разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Севастополе.

Источник: Крым.Реалии, OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х

Детали: На снимках можно заметить, что, помимо Су-30 и Су-27, на взлетной полосе стоят четыре истребителя МиГ-31.

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Аэродром Бельбек в Севастополе
фото - Х MT Anderson
 
МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе
фото - Х MT Anderson
 

Су-30 і Су-27 на аэродроме Бельбек в Севастополе

фото - Х MT Anderson

Что предшествовало:

  • Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
  • Представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что такие заявления, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

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Темы: КрымРосcияистребители
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