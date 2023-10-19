Россия разместила в Севастополе истребители, которыми пугал Путин

Из спутниковых снимков стало известно, что Россия разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Севастополе.

Источник: Крым.Реалии, OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х

Детали: На снимках можно заметить, что, помимо Су-30 и Су-27, на взлетной полосе стоят четыре истребителя МиГ-31.

Реклама:

Аэродром Бельбек в Севастополе фото - Х MT Anderson

МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе фото - Х MT Anderson

Су-30 і Су-27 на аэродроме Бельбек в Севастополе фото - Х MT Anderson

Что предшествовало:

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что такие заявления, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.