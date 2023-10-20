21 журналіст загинув під час війни Ізраїлю та ХАМАС – CPJ

Щонайменше 21 журналіст був убитий під час війни Ізраїлю та ХАМАС.

Джерело: Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists)

Деталі: За даними CPJ, некомерційної організації, яка відстоює права журналістів у всьому світі, під час конфлікту станом на четвер загинув щонайменше 21 журналіст, ще вісім отримали поранення, а троє зникли безвісти або були затримані.

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Сімнадцять із загиблих були палестинцями, троє ізраїльтянами та один ліванцем, повідомляє CPJ. Організація продовжує відстежувати зростання кількості смертей преси, пов’язаних із конфліктом, що розгортається.

CPJ також розслідує непідтверджені повідомлення про вбивство, зникнення безвісти, затримання, поранення або погрози журналістам, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків журналістів.

CPJ заявив, що зібрав інформацію з власних джерел у регіоні та з повідомлень ЗМІ.

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