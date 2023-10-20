21 журналист погиб во время войны Израиля и ХАМАС - CPJ
По меньшей мере 21 журналист был убит во время войны Израиля и ХАМАС.
Источник: Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists)
Детали: По данным CPJ, некоммерческой организации, которая отстаивает права журналистов во всем мире, во время конфликта по состоянию на четверг погиб по меньшей мере 21 журналист, еще восемь получили ранения, а трое пропали без вести или были задержаны.
Семнадцать из погибших были палестинцами, трое израильтянами и один ливанцем, сообщает CPJ. Организация продолжает отслеживать рост количества смертей прессы, связанных с разворачивающимся конфликтом.
CPJ также расследует неподтвержденные сообщения об убийстве, исчезновении без вести, задержании, ранениях или угрозах журналистам, а также о повреждении офисов СМИ и домов журналистов.
CPJ заявил, что собрал информацию из собственных источников в регионе и из сообщений СМИ.
Предыстория:
- 13 октября в Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы: один человек погиб и трое ранены.
- Трое израильских чиновников на условиях анонимности сообщили порталу Axios, что Пентагон планирует отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины.
- По данным СМИ, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.
- Американские чиновники ранее уверяли, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.