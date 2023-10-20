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21 журналист погиб во время войны Израиля и ХАМАС - CPJ

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 00:11
21 журналист погиб во время войны Израиля и ХАМАС - CPJ
Родственники журналиста Al Jazeera на похоронах, фото Getty Images

По меньшей мере 21 журналист был убит во время войны Израиля и ХАМАС.

Источник: Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists)

Детали: По данным CPJ, некоммерческой организации, которая отстаивает права журналистов во всем мире, во время конфликта по состоянию на четверг погиб по меньшей мере 21 журналист, еще восемь получили ранения, а трое пропали без вести или были задержаны.

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Семнадцать из погибших были палестинцами, трое израильтянами и один ливанцем, сообщает CPJ. Организация продолжает отслеживать рост количества смертей прессы, связанных с разворачивающимся конфликтом.

CPJ также расследует неподтвержденные сообщения об убийстве, исчезновении без вести, задержании, ранениях или угрозах журналистам, а также о повреждении офисов СМИ и домов журналистов.

CPJ заявил, что собрал информацию из собственных источников в регионе и из сообщений СМИ.

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Темы: ИзраильХАМАС
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