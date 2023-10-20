Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель "уничтожить соседнюю демократию"

Президент США Джо Байден осудил действия ХАМАС и президента России Владимира Путина в своей речи в четверг вечером в Овальном кабинете, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

Источник: обращение Байдена

Прямая речь Байдена: "Хамас и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".

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Детали: По словам Байдена, когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии: "Они продолжают действовать и цена угрозы для Америки и всего мира продолжает расти. Если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной только Украиной".

Напомним, в обращении Байден также сказал, что пришлет в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

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