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Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель "уничтожить соседнюю демократию"

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 03:29
Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель уничтожить соседнюю демократию
Скриншот обращения Джо Байдена к американскому народу

Президент США Джо Байден осудил действия ХАМАС и президента России Владимира Путина в своей речи в четверг вечером в Овальном кабинете, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

Источник: обращение Байдена 

Прямая речь Байдена: "Хамас и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".

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Детали: По словам Байдена, когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии: "Они продолжают действовать и цена угрозы для Америки и всего мира продолжает расти. Если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной только Украиной".

Напомним, в обращении Байден также сказал, что пришлет в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

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Темы: СШАБайден
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