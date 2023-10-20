Путін вночі заїхав у штаб у Ростові і передав "привіт" командирам

Російський диктатор Володимир Путін вночі побував у Ростові-на-Дону, відвідав військовий штаб і заслухав начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про ситуацію на українському фронті.

Джерело: журналісти кремлівського пулу "РИА Новости" в Telegram-каналі RIA_Kremlinpool

Деталі: Судячи з опублікованого короткого відео, Путін приїхав пізно ввечері, його зустрів Герасимов.

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Як повідомляється, російський президент приїхав у штаб ЗС РФ. Начальник Генштабу Герасимов розповів йому про перебіг війни. За словами генерала, об'єднане угруповання військ вирішує свої завдання "відповідно до плану" так званої "СВО".

Путін також поговорив із іншими керівниками Міноборони.

"Усім командирам привіт передавайте. Всього доброго", – так цитують Путіна журналісти.

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Цьому передувало: 17-18 жовтня Володимир Путін перебував у Китаї, в середу він виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" і провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путіна у Пекіні зафільмували в оточенні офіцерів, які несли "ядерну валізу".