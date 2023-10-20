Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин ночью заехал в штаб в Ростове и передал "привет" командирам

Елена РощинаПятница, 20 октября 2023, 08:26
Путин ночью заехал в штаб в Ростове и передал привет командирам
Владимир Путин с Валерием Герасимовым в Ростове-на-Дону, скриншот из видео RIA_Kremlinpool

Российский диктатор Владимир Путин ночью побывал в Ростове-на-Дону, посетил военный штаб и заслушал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на украинском фронте.

Источник: журналисты кремлевского пула "РИА Новости" в Telegram-канале RIA_Kremlinpool

Детали: Судя по опубликованному короткому видео, Путин приехал поздно вечером, его встретил Герасимов. 

Реклама:

Как сообщается, российский президент приехал в штаб ВС РФ. Начальник Генштаба Герасимов рассказал ему о ходе войны. По словам генерала, объединенная группировка войск решает свои задачи "в соответствии с планом" так называемой "СВО".

Путин также побеседовал с другими руководителями Минобороны.

"Всем командирам привет передавайте. Всего доброго", – так цитируют Путина журналисты.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 17-18 октября Владимир Путин был в Китае, в среду он выступил на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь" и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

После встречи с Си Цзиньпином Путина в Пекине сняли в окружении офицеров, которые несли "ядерный чемодан".

Темы: ПутинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Израиль не намерен оккупировать Сектор Газы – советник Нетаньяху

Украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW

Румыния формирует центр подготовки украинских пилотов на F-16 – Игнат

фотоНа Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте

Зеленский: В среду ожидаем отчет ЕС по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии

"Шахтер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Все новости...
Путин
Послы НАТО обеспокоены сближением отношений Венгрии и России
Шольц разозлился из-за циничных заявлений Путина о войне на Ближнем Востоке
У Орбана попытались оправдать его встречу с Путиным и слова о "военной операции"
Последние новости
10:22
С Авдеевского коксохима эвакуировали последних 16 работников: РФ готовит новые атаки
10:20
ФГИ планирует приватизацию газобетонных заводов, которые ранее принадлежали российскому олигарху Молчанову
10:19
Одолела рак и нашла собаку сына в Мариуполе: история матери пленного боевого медика
10:18
Арахамия назвал кандидата на должность нового главы Фонда госимущества
10:04
Страны G7 в Токио: Поддержка Украины никогда не пошатнется, Россия будет иметь санкции
10:03
Google теперь показывает, сколько памяти используют вкладки Chrome
09:53
США имеют четкий план помощи Украине – Блинкен
09:50
Темпы восстановления экономики Украины будут зависеть от хода войны – МВФ
09:47
Руководитель патронатной службы азовцев Елена Толкачева: Гражданские в нашем обществе скоро станут меньшинством
09:40
Цены на нефть падают до 3-месячных минимумов: данные из Китая вызывают беспокойство относительно спроса
Все новости...
Реклама: