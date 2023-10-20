Путин ночью заехал в штаб в Ростове и передал "привет" командирам
Российский диктатор Владимир Путин ночью побывал в Ростове-на-Дону, посетил военный штаб и заслушал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на украинском фронте.
Источник: журналисты кремлевского пула "РИА Новости" в Telegram-канале RIA_Kremlinpool
Детали: Судя по опубликованному короткому видео, Путин приехал поздно вечером, его встретил Герасимов.
Как сообщается, российский президент приехал в штаб ВС РФ. Начальник Генштаба Герасимов рассказал ему о ходе войны. По словам генерала, объединенная группировка войск решает свои задачи "в соответствии с планом" так называемой "СВО".
Путин также побеседовал с другими руководителями Минобороны.
"Всем командирам привет передавайте. Всего доброго", – так цитируют Путина журналисты.
Этому предшествовало: 17-18 октября Владимир Путин был в Китае, в среду он выступил на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь" и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
После встречи с Си Цзиньпином Путина в Пекине сняли в окружении офицеров, которые несли "ядерный чемодан".