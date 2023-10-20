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США вплинули на план Ізраїлю щодо вторгнення в Газу – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 10:32
США вплинули на план Ізраїлю щодо вторгнення в Газу – ЗМІ
Газа, фото AFP

Сполучені Штати вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази.

Джерело: Bloomberg із посиланням на ізраїльських посадовців і людей, близьких до уряду

Дослівно: "За словами ізраїльських чиновників і людей, близьких до уряду, вплив США вже визначає спосіб проведення наступу – зокрема, як обмежити жертви серед 2 мільйонів цивільних, які живуть в Газі – і плани уряду щодо того, що буде після його завершення". 

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Деталі: Три високопоставлені ізраїльські чиновники, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що роль і вплив США в цій війні проти ХАМАСу є глибшими та інтенсивнішими, ніж будь-коли в минулому.

Bloomberg наголошує, що про наземне вторгнення до Гази Ізраїль оголосив ще минулої суботи. Але в середині тижня ізраїльські військові вже припускали, що наземний наступ "може бути чимось іншим, ніж ви думаєте". За їхніми словами, він може розпочатися пізніше і тривати довше, розгортаючись у несподіваний спосіб.

У проміжку між цими днями відбулася серія візитів вищих посадових осіб США, в тому числі держсекретаря і міністра оборони, а також президента Джо Байдена.

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"Президент Байден зосереджений на тому, щоб зменшити ймовірність поширення цієї війни на інший фронт… Це його головна мета" – сказав в інтерв'ю міністр закордонних справ Ізраїля Елі Коен. 

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив після візиту Байдена, що була досягнута домовленість про "співпрацю, яка змінить співвідношення сил на всіх театрах військових дій". 

На борту літака Air Force One на зворотному шляху до Вашингтона Байден сказав, що говорив з ізраїльтянами про різні "альтернативи" щодо наземної війни через занепокоєння жертвами серед цивільного населення і розширенням конфлікту.

Передісторія: 

  • Напад стався у суботу, 7 жовтня. The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази, яка планувалась на вихідні, через погодні умови.
  • 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
  • 19 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать  анклав зсередини".

Теми: СШАІзраїльСектор Газивійна
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