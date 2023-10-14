ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".

Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву ЦАХАЛу

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й незабаром надасть більш детальну інформацію про ці удари.

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У заяві ЦАХАЛу йдеться про готовність "розширити наступ" шляхом реалізації "широкого спектру наступальних оперативних планів", які включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".

ЦАХАЛ заявляє, що завершує призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.

Дослівно: "Останніми днями засоби, необхідні для ведення бойових дій, були перевезені в місця збору…

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Батальйони і солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні й готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на масштабну наземну операцію".

Більше деталей: Як зазначає видання, очікується, що військові почнуть наземне вторгнення в Сектор Гази, але на його масштаби і час проведення можуть вплинути оперативні міркування, оскільки напруженість на північному кордоні зростає.

Що передувало: 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.

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