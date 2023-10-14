Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 19:16
ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази
Руйнування в Газі 14 жовтня, фото: NurPhoto via Getty Images

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".

Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву ЦАХАЛу

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й незабаром надасть більш детальну інформацію про ці удари.

Реклама:

У заяві ЦАХАЛу йдеться про готовність "розширити наступ" шляхом реалізації "широкого спектру наступальних оперативних планів", які включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".

ЦАХАЛ заявляє, що завершує призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.

Дослівно: "Останніми днями засоби, необхідні для ведення бойових дій, були перевезені в місця збору…

ВІДЕО ДНЯ

Батальйони і солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні й готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на масштабну наземну операцію".

Більше деталей: Як зазначає видання, очікується, що військові почнуть наземне вторгнення в Сектор Гази, але на його масштаби і час проведення можуть вплинути оперативні міркування, оскільки напруженість на північному кордоні зростає.

Що передувало: 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено о 23:40В Україні триває масована повітряна атака

У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам

інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування

Будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки

У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії РФ на $10 мільйонів

фото, відеоУ Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти

Усі новини...
Ізраїль
Омбудсмен прибув до Єгипту, щоб організувати евакуацію українців із Сектора Гази
Польща евакуювала з Ізраїлю понад 1500 поляків та громадян інших країн
Інформація про українців у полоні ХАМАСу не підтвердилася – посол
Останні новини
00:04
У Кременчуці було чути звуки вибухів – ЗМІ
23:41
оновлено о 23:40В Україні триває масована повітряна атака
23:26
У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам
23:02
Економічні новини 31 жовтня: тестова версія оновленого Держстату, суд повернув "Квітам України" статус пам'ятки
22:54
Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні
22:47
Зеленський: Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії
21:56
інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування
21:44
Будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки
21:39
Столтенберг вкотре закликав НАТО не припиняти підтримку України
21:21
Пентагон: Навчання українських пілотів на F-16 може тривати 5 місяців
Усі новини...
Реклама: