США повлияли на план Израиля по вторжению в Газу – СМИ

США повлияли на планы Израиля по наземной операции в Секторе Газа.

Источник: Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников и людей, близких к правительству

Дословно: "По словам израильских чиновников и людей, близких к правительству, влияние США уже определяет способ проведения наступления – в частности, как ограничить жертвы среди 2 миллионов гражданских, живущих в Газе - и планы правительства относительно того, что будет после его завершения".

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Детали: Три высокопоставленных израильских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, утверждают, что роль и влияние США в этой войне против ХАМАСа являются более глубокими и интенсивными, чем когда-либо в прошлом.

Bloomberg отмечает, что о наземном вторжении в Газу Израиль объявил еще в минувшую субботу. Но в середине недели израильские военные уже предполагали, что наземное наступление "может быть чем-то другим, чем вы думаете". По их словам, оно может начаться позже и продолжаться дольше, разворачиваясь неожиданным образом.

В промежутке между этими днями состоялась серия беспрецедентных визитов высших должностных лиц США, в том числе госсекретарей и министров обороны, а также президента Джо Байдена.

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"Президент Байден сосредоточен на том, чтобы уменьшить вероятность распространения этой войны на другой фронт... Это его главная цель" - сказал в интервью министр иностранных дел Израиль Эли Коэн.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил после визита Байдена, что была достигнута договоренность о "сотрудничестве, которое изменит соотношение сил на всех театрах военных действий".

На борту самолета Air Force One на обратном пути в Вашингтон Байден сказал, что говорил с израильтянами о различных "альтернативах" в отношении наземной войны из-за беспокойства жертвами среди гражданского населения и расширением конфликта.

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