Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США повлияли на план Израиля по вторжению в Газу – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 октября 2023, 10:32
США повлияли на план Израиля по вторжению в Газу – СМИ
Газа, фото AFP

США повлияли на планы Израиля по наземной операции в Секторе Газа.

Источник: Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников и людей, близких к правительству

Дословно: "По словам израильских чиновников и людей, близких к правительству, влияние США уже определяет способ проведения наступления – в частности, как ограничить жертвы среди 2 миллионов гражданских, живущих в Газе - и планы правительства относительно того, что будет после его завершения". 

Реклама:

Детали: Три высокопоставленных израильских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, утверждают, что роль и влияние США в этой войне против ХАМАСа являются более глубокими и интенсивными, чем когда-либо в прошлом.

Bloomberg отмечает, что о наземном вторжении в Газу Израиль объявил еще в минувшую субботу. Но в середине недели израильские военные уже предполагали, что наземное наступление "может быть чем-то другим, чем вы думаете". По их словам, оно может начаться позже и продолжаться дольше, разворачиваясь неожиданным образом.

В промежутке между этими днями состоялась серия беспрецедентных визитов высших должностных лиц США, в том числе госсекретарей и министров обороны, а также президента Джо Байдена.

ВИДЕО ДНЯ

"Президент Байден сосредоточен на том, чтобы уменьшить вероятность распространения этой войны на другой фронт... Это его главная цель" - сказал в интервью министр иностранных дел Израиль Эли Коэн. 

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил после визита Байдена, что была достигнута договоренность о "сотрудничестве, которое изменит соотношение сил на всех театрах военных действий". 

На борту самолета Air Force One на обратном пути в Вашингтон Байден сказал, что говорил с израильтянами о различных "альтернативах" в отношении наземной войны из-за беспокойства жертвами среди гражданского населения и расширением конфликта.

Предыстория:

  • Нападение произошло в субботу, 7 октября. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа, которая планировалась на выходные, из-за погодных условий.
  • 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что завершает подготовку к "масштабной наземной операции".
  • 19 октября Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "скоро увидят анклав изнутри".

Темы: СШАИзраильСектор Газавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированном Луганске взорвали авто экс-начальника "милиции ЛНР": он скончался на месте

Байден и Си планируют встречу в Сан-Франциско в ноябре − СМИ

Арахамия назвал кандидата на должность нового главы Фонда госимущества

Темпы восстановления экономики Украины будут зависеть от хода войны – МВФ

Израиль не намерен оккупировать Сектор Газы – советник Нетаньяху

Румыния формирует центр подготовки украинских пилотов на F-16 – Игнат

Все новости...
США
СМИ: США вернут Израилю две системы "Железный купол"
Университеты США теряют миллионы долларов: доноры прекращают финансирование из-за позиции по ХАМАСу
СМИ узнали новые детали пакета для Украины и Израиля, о котором Байден попросит Конгресс
Последние новости
12:00
Суд ЕС оставил в силе санкции против путинского олигарха Мазепина
11:49
Из прифронтовых сел Донетчины осталось эвакуировать 128 детей – министр
11:40
Немецкое оружие, несмотря на санкции, до сих пор попадает в Россию
11:38
ФотоВ Турции мужчина под собственным домом нашел подземный город возрастом 2 000 лет
11:35
В 2023 году мировое производство вина будет наименьшим за последние 60 лет – OIV
11:31
Байден просил Нетаньяху приостановить операцию в Газе
11:09
Россияне обстреляли одну из прифронтовых ТЭС
10:51
фото, видеоВ оккупированном Луганске взорвали авто экс-начальника "милиции ЛНР": он скончался на месте
10:50
Украина получит от Всемирного банка $700 миллионов гранта на поддержку аграриев
10:48
Байден и Си планируют встречу в Сан-Франциско в ноябре − СМИ
Все новости...
Реклама: