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Окупанти намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку, відбито 20 атак – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 жовтня 2023, 19:11
Окупанти намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку, відбито 20 атак – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ увечері 20 жовтня повідомив, що Сили оборони відбили 20 російських атак на Авдіївському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку відбили атаку ворога східніше Невського Луганської області.

Ще 10 атак Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут силами оборони відбито близько 20 атак ворога.

Понад 15 атак окупантів відбили українські захисники на Мар’їнському напрямку ворог в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області, також росіяни намагалися  відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Дослівно: Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по  районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теми: ГенштабАвдіївка
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