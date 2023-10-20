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Оккупанты пытались штурмовать на Авдеевском направлении, отбито 20 атак – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 20 октября 2023, 19:11
Оккупанты пытались штурмовать на Авдеевском направлении, отбито 20 атак – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ вечером 20 октября сообщил, что Силы обороны отразили 20 российских атак на Авдеевском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: В течение суток произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Купянском направлении украинские воины отбили около 20 атак врага недалеко от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще 3 атаки в районе Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении отбили атаку врага восточнее Невской Луганской области.

Еще 10 атак Силы обороны отразили на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь силами обороны отражены около 20 атак врага.

Более 15 атак окупантов отбили украинские защитники на Марьинском направлении враг в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

Дословно: В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Темы: ГенштабАвдеевка
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