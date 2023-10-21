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Заяву Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю подивилося 20,3 млн людей

"Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 05:22
Заяву Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю подивилося 20,3 млн людей
СКРИНШОТ ЗВЕРНЕННЯ ДЖО БАЙДЕНА ДО АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

20,3 мільйона людей дивилися виступ президента США Джо Байдена в прайм-тайм у четвер увечері, в якому він говорив про допомогу для Ізраїлю та України під час війни.

Джерело: Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Nielsen

Деталі: Це більша аудиторія, ніж та яку Байден зміг залучити у червні, коли він виступив у праймтайм з промовою в Овальному кабінеті, проголошуючи про двопартійну угоду про подолання кризи боргового обмеження. 

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За даними Nielsen, тоді це привернуло увагу лише 6,2 мільйона глядачів і було підхоплено лише двома найбільшими американськими телеканалами.

Показники глядацької аудиторії в четвер були підраховані в 10 телевізійних і кабельних мережах США, включаючи ABC, CBS, CNN, Fox News і NBC.

Дві третини глядачів дивилися 15-хвилинну промову Байдена в телевізійних мережах, а 35% були налаштовані на кабельну мережу.

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За даними Nielsen, більше трьох чвертей телевізійної аудиторії були старшими 55 років.

Передісторія:

Теми: БайденСША
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